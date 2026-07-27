Attualità IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

Il governatore Rocca: “La Casa di Comunità a Civitavecchia è un passaggio importante”

Di

Lug 27, 2026
ROMA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata la nuova Casa di Comunità di Civitavecchia e del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Si tratta di due interventi strategici per il potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio e per il miglioramento dell’assistenza ai cittadini. All’evento hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e agli operatori sanitari. “La casa della comunità è un passaggio importante, sia per l’integrazione dei servizi socio-sanitari, sia per la presa in carico dei pazienti più fragili – ha detto Rocca – più tutti i servizi ambulatoriali che sono confluiti all’interno di questa struttura. E il pronto soccorso è un rafforzamento importante. Ci sono stati problemi nella fase di esecuzione, ma si è risolto; oggi inauguriamo. Noi stiamo rafforzando, anche attraverso altri interventi, la radioterapia; insomma, stiamo cercando di fare una piccola rivoluzione anche sul litorale nord”.
pc/r

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Sicurezza urbana: la Polizia Locale sequestra droga nei giardini pubblici

Lug 27, 2026 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Video

Contanti in vacanza: quali sono i limiti per l’estero

Lug 27, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA Politica

No Tav, Meloni: “Lo Stato non può tollerare la violenza organizzata”

Lug 27, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Sicurezza urbana: la Polizia Locale sequestra droga nei giardini pubblici

Lug 27, 2026 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Video

Contanti in vacanza: quali sono i limiti per l’estero

Lug 27, 2026
Calcio Sport

FIGC, Malagò: “Il ct a breve. Brutta figura? Da vedere chi l’ha fatta”

Lug 27, 2026
Sport

Mondiali di scherma: finale azzurra nel fioretto femminile, Favaretto batte Errigo

Lug 27, 2026