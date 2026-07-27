Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Sicurezza urbana: la Polizia Locale sequestra droga nei giardini pubblici

DiRaimondo Bovone

Lug 27, 2026 , , , , ,

Nel corso della giornata di oggi, la Polizia Locale ha condotto uno dei programmati servizi di controllo nei giardini pubblici per contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie all’intervento delle unità cinofile, sono stati individuati e sequestrati 3 involucri contenenti sostanze stupefacenti.
I controlli proseguiranno con regolarità anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di coadiuvare lo Stato e le Forze dell’Ordine, per garantire la sicurezza dell’area e la tutela dei cittadini contrastando in modo attivo le attività illegali.
LE PAROLE – Così il sindaco Giorgio Abonante: “La tutela degli spazi pubblici e la sicurezza della nostra cittadinanza resta una priorità assoluta per l’Amministrazione. Ringrazio la Polizia Locale e gli operatori delle unità cinofile per l’ottimo lavoro svolto nei nostri giardini. Continueremo ad aiutare lo Stato, collaborando con le Forze dell’Ordine per presidiare con attenzione i parchi della Città affinché rimangano luoghi sicuri, decorosi e vivibili per tutti, a partire dai più giovani”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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