Sicurezza urbana: la Polizia Locale sequestra droga nei giardini pubblici

Nel corso della giornata di oggi, la Polizia Locale ha condotto uno dei programmati servizi di controllo nei giardini pubblici per contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie all’intervento delle unità cinofile, sono stati individuati e sequestrati 3 involucri contenenti sostanze stupefacenti.

I controlli proseguiranno con regolarità anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di coadiuvare lo Stato e le Forze dell’Ordine, per garantire la sicurezza dell’area e la tutela dei cittadini contrastando in modo attivo le attività illegali.

LE PAROLE – Così il sindaco Giorgio Abonante: “La tutela degli spazi pubblici e la sicurezza della nostra cittadinanza resta una priorità assoluta per l’Amministrazione. Ringrazio la Polizia Locale e gli operatori delle unità cinofile per l’ottimo lavoro svolto nei nostri giardini. Continueremo ad aiutare lo Stato, collaborando con le Forze dell’Ordine per presidiare con attenzione i parchi della Città affinché rimangano luoghi sicuri, decorosi e vivibili per tutti, a partire dai più giovani”.

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