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La premier Meloni: “Il lavoro sia sempre sinonimo di dignità, diritti e sicurezza”

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Nov 16, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Con l’adozione formale da parte del Consiglio dell’Unione Europea, l’8 agosto diventa oggi la ‘Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratorì. E’ la data della tragedia di Marcinelle, dove nel 1956 morirono 262 minatori di diverse nazionalità, 136 dei quali italiani. Da 25 anni, grazie all’indimenticato Ministro Tremaglia, l’Italia ricorda in quel giorno il sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Da oggi questa memoria appartiene a tutti gli europei, grazie ad una iniziativa italiana, che il Parlamento europeo ha promosso a larga maggioranza e che il Governo ha sostenuto con convinzione. Una Giornata per riaffermare, con forza, che il lavoro deve sempre essere sinonimo di dignità, diritti e sicurezza e che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta i traffici illegali di esseri umani per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori”. E’ quanto dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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