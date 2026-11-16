Attualità Alessandrina Calcio Sport

Lo sponsor BBBell con l’Alessandria Calcio: accordo per la stagione sportiva in corso

DiRaimondo Bovone

Nov 16, 2026 , , , , ,

BBBell e US Alessandria Calcio scendono in campo insieme, dando vita a una partnership che unisce 2 realtà rappresentative del territorio piemontese, accomunate dalla volontà di investire nel futuro e valorizzare comunità e talenti locali. L’accordo è stato sottoscritto la scorsa settimana dal presidente e ad dei Grigi, Antonio Barani, e dall’ad di BBBell, Simone Bigotti.

LO SPONSOR – BBBell è un operatore TLC che connette persone e imprese al loro mondo in rete e sarà presente durante gli eventi della prima squadra allo stadio Moccagatta, sui canali social e sul sito ufficiale del club. Affiancherà la prima squadra e il settore giovanile e, nel girone di ritorno, ci sarà una partita di Serie D interamente brandizzata BBBell.

Antonio Barani

LE PAROLE – Così il presidente dell’US Alessandria Calcio, Antonio Barani: “Sono felice di salutare l’ingresso nella grande famiglia dell’US Alessandria Calcio di BBBell, il più grande operatore di telecomunicazioni wireless piemontese e uno dei maggiori player a livello nazionale, che ha deciso di sostenere la nostra prima squadra e tutto il nostro settore giovanile”.
Così Simone Bigotti, AD di BBBell: “Siamo lieti di affiancare l’US Alessandria Calcio, una società che rappresenta una parte importante della storia sportiva del Piemonte e che continua ad investire nelle nuove generazioni. Lo sport promuove impegno, collaborazione e senso di appartenenza e questa partnership nasce dalla nostra vicinanza al territorio e dalla volontà di sostenere chi contribuisce alla sua crescita.

Simone Bigotti

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Fondazione CRAL: 70.000 euro per i lavori alla Domus Alpinorum, rifugio alpino in Alta Val Borbera

Nov 16, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, WTA Finals: Errani-Paolini ko nell’ultimo atto del doppio

Nov 16, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria: scavi e lavori stradali in corso, tutte le interruzioni

Nov 16, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Lo sponsor BBBell con l’Alessandria Calcio: accordo per la stagione sportiva in corso

Nov 16, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Eventi IN EVIDENZA

La premier Meloni: “Il lavoro sia sempre sinonimo di dignità, diritti e sicurezza”

Nov 16, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Fondazione CRAL: 70.000 euro per i lavori alla Domus Alpinorum, rifugio alpino in Alta Val Borbera

Nov 16, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, WTA Finals: Errani-Paolini ko nell’ultimo atto del doppio

Nov 16, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x