Lo sponsor BBBell con l’Alessandria Calcio: accordo per la stagione sportiva in corso

BBBell e US Alessandria Calcio scendono in campo insieme, dando vita a una partnership che unisce 2 realtà rappresentative del territorio piemontese, accomunate dalla volontà di investire nel futuro e valorizzare comunità e talenti locali. L’accordo è stato sottoscritto la scorsa settimana dal presidente e ad dei Grigi, Antonio Barani, e dall’ad di BBBell, Simone Bigotti.

LO SPONSOR – BBBell è un operatore TLC che connette persone e imprese al loro mondo in rete e sarà presente durante gli eventi della prima squadra allo stadio Moccagatta, sui canali social e sul sito ufficiale del club. Affiancherà la prima squadra e il settore giovanile e, nel girone di ritorno, ci sarà una partita di Serie D interamente brandizzata BBBell.

Antonio Barani

LE PAROLE – Così il presidente dell’US Alessandria Calcio, Antonio Barani: “Sono felice di salutare l’ingresso nella grande famiglia dell’US Alessandria Calcio di BBBell, il più grande operatore di telecomunicazioni wireless piemontese e uno dei maggiori player a livello nazionale, che ha deciso di sostenere la nostra prima squadra e tutto il nostro settore giovanile”.

Così Simone Bigotti, AD di BBBell: “Siamo lieti di affiancare l’US Alessandria Calcio, una società che rappresenta una parte importante della storia sportiva del Piemonte e che continua ad investire nelle nuove generazioni. Lo sport promuove impegno, collaborazione e senso di appartenenza e questa partnership nasce dalla nostra vicinanza al territorio e dalla volontà di sostenere chi contribuisce alla sua crescita.”

Simone Bigotti