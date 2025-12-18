IN EVIDENZA

Dal centro storico ai pacchi di Natale, il portalettere racconta Napoli

Dic 18, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – Nel periodo natalizio a Napoli, tra turisti, residenti e strade strette, c’è chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale: i portalettere. La giornata di lavoro inizia con una prima fase di smistamento all’interno dell’ufficio, che si protrae fino alla tarda mattinata. Successivamente iniziano le consegne. Daniela Pagano è una delle portalettere della zona e si muove con un mezzo green a impatto zero, capace di circolare agevolmente tra i decumani e le stradine della città antica. Nel periodo che precede il Natale, la mole di lavoro aumenta in modo significativo, soprattutto per quanto riguarda i pacchi.
