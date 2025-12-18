Valditara “”Ragazzi campani al top per l’italiano in seconda elementare”





NAPOLI (ITALPRESS) – “Il dato Invalsi testimonia che in seconda elementare, in seconda primaria, per l’italiano i ragazzi campani sono al top in Italia. È un dato veramente importante che segnala una novità significativa e segnala anche il fatto che strumenti come Agenda Sud stanno iniziando a funzionare, ma significa anche una Regione che ha una grande voglia di futuro”. Lo dice il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, parlando a Napoli, all’istituto Marie Curie di Ponticelli, a margine dell’incontro “America’s Cup tra i giovani di Napoli: dal mare un futuro di sport, formazione e inclusione”. xc9/pc/mca3