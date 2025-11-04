Attualità Cronaca Video

Roma: maxi sequestro di droga, arrestati padre e figlio con 36 kg di cocaina

Nov 4, 2025
ROMA (ITALPRESS) – È partita dalle piazze di Tor Bella Monaca l’indagine della Polizia di Stato conclusasi con un maxi sequestro di droga tra la periferia romana e la stazione Tiburtina. In poche ore, sono stati sequestrati oltre 36 kg di cocaina in un laboratorio di spaccio “a conduzione familiare” e 50 gr di shaboo, la potente metanfetamina nota come “droga dei filippini”, che produce effetti devastanti già con un decimo di grammo di sostanza. Sono stati i Falchi della VI Sezione della Squadra Mobile capitolina ad intercettare per le vie di Tor Vergata uno scooter sospetto guidato da un ragazzo. Gli investigatori hanno seguito il mezzo fino ad un magazzino, dove si è ricongiunto con il padre. Insieme hanno varcato la porta di entrata e, solo dopo pochi minuti, il più giovane è uscito con uno zaino sulle spalle. A quel punto i poliziotti si sono palesati bloccando entrambi. All’interno dello zaino, gli agenti hanno trovato più di 10 kg di cocaina, confezionati sottovuoto in 9 pacchi, mentre, nelle tasche del padre, sono stati rinvenuti 1.300 euro in contanti.
Fonte video: Polizia di Stato

