Mauro Bianco confermato alla presidenza: guiderà Coldiretti Alessandria per i prossimi 5 anni

Mauro Bianco confermato al vertice di Coldiretti Alessandria per i prossimi 5 anni. Lo ha stabilito l’Assemblea della Federazione, che lo ha eletto all’unanimità. La nomina è arrivata durante l’assise che si è svolta mercoledì nella Sala Multimediale della Federazione alessandrina: un momento particolarmente sentito dalla base, vissuto come “un tassello determinante per costruire quella che sarà la Coldiretti di domani”.

L’elezione è arrivata dopo le assemblee calendarizzate nelle Sezioni e nelle Zone: la nomina dei nuovi Presidenti, assieme ai rappresentanti dei Movimenti, completano la Giunta di Coldiretti Alessandria per il quinquennio 2023-2028.

Le parole

“La pandemia, il conflitto in Ucraina e la lotta contro i comportamenti senza senso messi in atto da Bruxelles sono alcuni degli esempi che hanno contribuito a sancire, ancora di più, il ruolo unico e straordinario della nostra agricoltura. Dobbiamo continuare a lavorare per ottenere quella sovranità alimentare che rende unico e invidiato in tutto il mondo il prodotto ‘Made in Italy’. Ognuno deve fare la sua parte, ogni territorio è uno scrigno di biodiversità che va difeso dagli attacchi dall’omologazione e da chi vuole introdurre i prodotti di laboratorio spacciandoli per cibo – ha affermato il rieletto presidente.

Il profilo

Mauro Bianco, 45 anni, è titolare d’azienda ad indirizzo biologico ad Odalengo Grande e coltiva cereali, foraggio, nocciole allevando api, in oltre 60 ettari. Per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni Bianco, forte della sua esperienza di assessore comunale e di vice sindaco di Odalengo Grande, non ha dubbi sulla linea da seguire nel nuovo quinquennio: “Mantenere al centro l’impresa agricola, confrontandosi su strategie di sviluppo concrete e progetti realizzabili, sfruttando il potenziale di innovazione che scaturisce dal valore distintivo del territorio”.