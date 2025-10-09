Attualità Cultura & Eventi Eventi

Massimo Polidoro racconta Piero Angela al Festival dei ‘Luoghi Comuni’. Stasera a Cuneo

DiRaimondo Bovone

Stasera, giovedì 9 ottobre, alle ore 21, presso lo Spazio Varco (via Carlo Pascal, 5) a Cuneo, lo scrittore, docente universitario e divulgatore scientifico Massimo Polidoro terrà una lectio tratta dal libro “La meraviglia del tutto”, frutto del confronto di decenni tra Piero Angela e il suo allievo, storico collaboratore e amico Polidoro.

Massimo Polidoro

Che cosa ci ha lasciato questo grande uomo e quali sono le lezioni più importanti che ci può insegnare? Tante, come Massimo Polidoro racconterà, a partire dal fatto che ogni cosa della vita, ogni argomento può, anzi deve, essere affrontato con la razionalità tipica del metodo scientifico. La conferenza spettacolo, dal titolo “Un senso di meraviglia”, fa parte del programma della settima edizione del “Festival dei Luoghi Comuni”, che si terrà a Cuneo da giovedì 9 a domenica 12 ottobre 2025 ed è organizzato dall’’Associazione Culturale CUADRI ETS. L’ingresso a tutti gli appuntamenti del Festival è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Il programma completo è disponibile sul sito www.festivaldeiluoghicomuni.it. Il “Festival dei Luoghi Comuni” è realizzato con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Comune di Cuneo e il sostegno di Banco Azzoaglio.

Andrea Lucchetta, protagonista nel 2024

