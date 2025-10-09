Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Alessandria: domani Palazzo delle Poste e Casa del Mutilato aperti al pubblico con visite guidate

Raimondo Bovone

Il Palazzo di Poste Italiane ad Alessandria, in piazza Libertà

Nell’ambito delle Giornate di Valorizzazione promosse dal Ministero della Cultura, volte ad aprire al pubblico siti non accessibili e cantieri in corso, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo, in collaborazione rispettivamente con Poste Italiane e Confindustria Alessandria, offrirà domani al pubblico una visita speciale al Palazzo delle Poste e alla Casa del Mutilato, due architetture protagoniste del ‘900 alessandrino. INGRESSO GRATUITO.

I siti saranno aperti al pubblico domani, sabato 11 ottobre 2025, con ingresso gratuito in 3 turni distinti su ogni sito e con prenotazione obbligatoria. Le visite gratuite, accompagnate da funzionari della Soprintendenza, si svolgeranno al mattino presso il Palazzo delle Poste (9.15, 10.30, 11.45) e al pomeriggio alla Casa del Mutilato (14.15, 15.30, 16.45), alla presenza di un rappresentante della proprietà (Confindustria Alessandria), dei progettisti e del restauratore, impegnati negli interventi in corso.

INFO – Soprintendenza Belle Arti, telefono: 0131-229100 – sito: https://www.sabap-al.beniculturali.it/
PRENOTAZIONI – email a: [email protected] entro le ore 16 del 10/10/2025. Le prenotazioni saranno accolte fino ad esaurimento posti.

La Casa del Mutilato

