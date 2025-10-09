Alessandria: domani Palazzo delle Poste e Casa del Mutilato aperti al pubblico con visite guidate

Nell’ambito delle Giornate di Valorizzazione promosse dal Ministero della Cultura, volte ad aprire al pubblico siti non accessibili e cantieri in corso, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo, in collaborazione rispettivamente con Poste Italiane e Confindustria Alessandria, offrirà domani al pubblico una visita speciale al Palazzo delle Poste e alla Casa del Mutilato, due architetture protagoniste del ‘900 alessandrino. INGRESSO GRATUITO.

I siti saranno aperti al pubblico domani, sabato 11 ottobre 2025, con ingresso gratuito in 3 turni distinti su ogni sito e con prenotazione obbligatoria. Le visite gratuite, accompagnate da funzionari della Soprintendenza, si svolgeranno al mattino presso il Palazzo delle Poste (9.15, 10.30, 11.45) e al pomeriggio alla Casa del Mutilato (14.15, 15.30, 16.45), alla presenza di un rappresentante della proprietà (Confindustria Alessandria), dei progettisti e del restauratore, impegnati negli interventi in corso.

INFO – Soprintendenza Belle Arti, telefono: 0131-229100 – sito: https://www.sabap-al.beniculturali.it/

PRENOTAZIONI – email a: [email protected] entro le ore 16 del 10/10/2025. Le prenotazioni saranno accolte fino ad esaurimento posti.

