Zelensky a Davos: “L’Europa evita di agire, ha bisogno di forze armate unite”

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “L’Europa ama discutere di futuro, ma evita di agire oggi, di compiere quelle azioni che definiscono che tipo di futuro avremo. Questo è il problema. Perché il presidente Trump può fermare le petroliere della “shadow fleet” e sequestrare il petrolio, mentre l’Europa non lo fa? Il petrolio russo viene trasportato proprio lungo le coste europee. Quel petrolio finanzia la guerra contro l’Ucraina. Quel petrolio contribuisce a destabilizzare l’Europa. Dunque il petrolio russo deve essere fermato, confiscato e venduto a beneficio dell’Europa. Perché no? Se Putin non ha denaro, non c’è guerra per l’Europa. Se l’Europa ha denaro, può proteggere il proprio popolo”. Così al World Economic Forum di Davos il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. sat/gsl

(Fonte video: World Economic Forum)

