Maltempo: proseguono ricerche del disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno





ROMA (ITALPRESS) – Vigili del fuoco impegnati dal 31 marzo in Abruzzo, Molise e Puglia per far fronte ai danni connessi alla forte ondata di maltempo: al momento sono state portate a termine 1.800 operazioni di soccorso, di cui 826 in Abruzzo, 633 in Puglia e 348 in Molise. A Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, proseguono intanto le ricerche dell’uomo disperso in seguito al crollo parziale del ponte sul fiume Trigno sulla SS16, ancora senza esito. Il 53enne stava attraversando il ponte al momento del crollo. vbo/mca1

(Fonte video: Vigili del Fuoco)