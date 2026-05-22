Economia IN EVIDENZA Video

Meloni: “L’Europa è chiamata ad agire con coraggio e velocità”

Di

Mag 22, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Mi fa piacere aver riscontrato diverse sintonie tra di noi, ci siamo confrontati sui temi attuali come la situazione geopolitica, il rilancio della competitività, la difesa dei valori comuni. L’inizio del semestre irlandese coincide con un momento in cui l’Europa è chiamata ad agire con coraggio, con concretezza, con velocità, sulla sicurezza, sull’energia, sulla competitività è evidente che noi non possiamo continuare a chiedere alle imprese di correre se siamo noi, poi, i primi a frenare la competitività sotto il peso della burocrazia, dei regolamenti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro, a Palazzo Chigi, con il primo ministro d’Irlanda, Micheál Martin.sat/azn
(Fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ddl “Liberi di scegliere”, Colosimo “Lo Stato darà tutele a minori e madri”

Mag 22, 2026
IN EVIDENZA

Ddl “Liberi di scegliere”, Varchi “La mafia non è più un destino ineluttabile”

Mag 22, 2026
IN EVIDENZA

A New York le strade diventano campi da calcio

Mag 22, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Energia, Meloni “Circostanze eccezionali necessitano risposte dall’Ue”

Mag 22, 2026
TOP NEWS

Confintesa al Festival del Lavoro, focus su rappresentatività, salari e contratti

Mag 22, 2026
TOP NEWS

Cina, la tecnologia eDNA al servizio della biodiversità marina

Mag 22, 2026
IN EVIDENZA

Ddl “Liberi di scegliere”, Colosimo “Lo Stato darà tutele a minori e madri”

Mag 22, 2026