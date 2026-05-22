Bandiere Verdi 2026, Legambiente premia le Alpi

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2026 sono 19 le Bandiere Verdi assegnate da Legambiente lungo l’arco alpino, un riconoscimento che premia le comunità montane impegnate nella sostenibilità e nella cura del territorio. Le premiazioni si sono svolte a Rovereto, durante il decimo Summit nazionale, che ha raccontato una nuova idea di montagna: più attenta all’ambiente, alle relazioni sociali e alle economie locali. In testa alla classifica delle regioni premiate c’è il Friuli-Venezia Giulia, seguito da Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Veneto. Le esperienze premiate spaziano da progetti di rigenerazione dei borghi a iniziative di tutela degli ecosistemi, fino a percorsi di turismo dolce e inclusione sociale, che trasformano le aree montane in laboratori di innovazione. Accanto alle Bandiere Verdi, Legambiente ha assegnato anche 7 Bandiere Nere, che segnalano interventi considerati non sostenibili nella gestione della montagna. Nel corso del Summit è stato presentato anche uno studio sul “Valore Aggiunto Comunitario”, che evidenzia il ruolo centrale delle comunità locali e del volontariato nella costruzione di valore sociale, economico e ambientale. Per Legambiente, il futuro delle Alpi passa da un equilibrio tra tutela dell’ambiente, coesione sociale e sviluppo dei territori.

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