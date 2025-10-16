Attualità Science & Technology Video

ONU: il rapporto sulle Mafie nell’era digitale

Di

Ott 16, 2025


NEW YORK (ITALPRESS) – Il volto della criminalità organizzata è in continua evoluzione e le mafie contemporanee hanno abbracciato l’era digitale trasformando radicalmente le proprie strategie comunicative e di reclutamento grazie alle piattaforme social. Per questo motivo la Fondazione Magna Grecia ha sentito l’urgenza di proseguire la sua indagine scientifica in questo campo tramite un secondo Studio che, a due anni dal primo, prevede un focus specifico sull’uso di TikTok da parte delle mafie. Il Rapporto è stato presentato al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite.
xo9/mgg/azn (video e interviste di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella alla FAO: “Inaccettabile il regresso del multilateralismo”

Ott 16, 2025
Attualità Cronaca

Cosenza: danno erariale da 1 milione, la Corte dei Conti condanna un dirigente sanitario

Ott 16, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Gaza: identificati i resti dei 2 ostaggi consegnati da Hamas

Ott 16, 2025

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA

Comprare casa in Italia: a Roma 6 dei 10 quartieri più richiesti

Ott 16, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella alla FAO: “Inaccettabile il regresso del multilateralismo”

Ott 16, 2025
Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: finale di stagione per Sammartano, a Jesolo per chiudere fra i primi 10

Ott 16, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Science & Technology Video

ONU: il rapporto sulle Mafie nell’era digitale

Ott 16, 2025