Attualità Cronaca

Cosenza: danno erariale da 1 milione, la Corte dei Conti condanna un dirigente sanitario

Di

Ott 16, 2025

COSENZA (ITALPRESS) – La Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria di Catanzaro ha condannato un Dirigente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al risarcimento del danno erariale procurato, di un milione di euro.

La Sentenza conferma e conclude le indagini consistite nell’esecuzione di accertamenti sulla documentazione acquisita dagli stessi militari nell’ambito di una pregressa attività investigativa, che aveva attenzionato le procedure di approvvigionamento di un gas medicale alla struttura sanitaria.

In particolare, al dirigente dell’A.S.P., in ragione delle sue funzioni, è stata attribuita la mancata esecuzione degli adempimenti amministrativi necessari per l’espletamento di una nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio di fornitura di “gas medicinali puri”.

Tale inerzia determinava che quelle forniture avvenissero tramite una società già assegnataria di un contratto d’appalto, mai aggiornato e prorogato da oltre dieci anni, con l’applicazione di un prezzo di vendita del prodotto nettamente superiore a quello mediamente praticato da fornitori diversi, in favore di altri presidi ospedalieri della provincia.

– Foto: Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Gaza: identificati i resti dei 2 ostaggi consegnati da Hamas

Ott 16, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 16 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 15, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Cina: al via la Fiera di Canton con un numero record di espositori e acquirenti

Ott 15, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Titmus si ritira a soli 25 anni “E’ ora di fare un passo indietro”

Ott 16, 2025
Attualità Cronaca

Cosenza: danno erariale da 1 milione, la Corte dei Conti condanna un dirigente sanitario

Ott 16, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Gaza: identificati i resti dei 2 ostaggi consegnati da Hamas

Ott 16, 2025
Economia Video

Rottamazione delle cartelle, le ultime novità

Ott 16, 2025