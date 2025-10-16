Mattarella alla FAO: “Inaccettabile il regresso del multilateralismo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il “Museo e Rete per l’Alimentazione”, è un’iniziativa che, oltre a consentirci di ripercorrere la storia di un’Istituzione internazionale che siamo lieti di ospitare a Roma sin dal 1951, trasmette un importante messaggio di un impegno che via via si è sempre più precisato nella sua valenza strategica: dalla sicurezza alimentare alla sostenibilità degli ecosistemi. Il percorso per raggiungere questi obiettivi – già da tempo tracciato nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite – resta purtroppo in gran parte ancora da attuare, ivi inclusa l’aspirazione ad un mondo senza più fame”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione del Museo e Rete per l’alimentazione e l’agricoltura della FAO.“È un triste paradosso che proprio mentre crescono le conoscenze, le risorse e le potenzialità tecnologiche, anche con rilevanti applicazioni al settore agricolo, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni – ha aggiunto il capo dello Stato -. Si tratta di una inversione di rotta incomprensibile e inaccettabile”.

sat/mca2

Fonte video: Quirinale