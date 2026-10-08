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Legge elettorale: la riforma passa alla Camera con 227 voti favorevoli

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Ott 8, 2026 , , , ,

ROMA (ITALPRESS) – La riforma della legge elettorale voluta dal centrodestra, lo Stabilcum, passa alla Camera con 227 favorevoli e 164 contrari. Dai banchi della maggioranza è scattato l’applauso, malumori e proteste tra le opposizioni. Con la nuova legge i partiti dovranno definire, prima del voto, il loro candidato premier, il premio di maggioranza scatterebbe soltanto se una coalizione superasse il 42% dei voti, previsto un capolista bloccato e 6 candidati sottoposti al voto di preferenza, per presentarsi alla competizione elettorale. Le nuove formazioni, non presenti ad oggi in Parlamento, dovrebbero raccogliere 6.000 firme in ogni collegio.

– Foto. IPa Agency –

(ITALPRESS).

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