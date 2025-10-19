Attualità IN EVIDENZA Video

Italpress Awards, il governatore Rocca: “Riconoscimento al lavoro corale”

Di

Ott 19, 2025
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ una bella emozione, un riconoscimento fa sempre piacere ma come ho avuto modo di dire è un riconoscimento che non è solo a una persona ma una squadra. Quando una regione complessa come la regione Lazio avanza, avanza nei dati economici, migliora, migliorano i servizi, è ovvio che questo è il risultato di un lavoro corale, quindi sono onorato di essere qua. E poi questa splendida compagnia con il mondo Niaf che è un mondo vibrante che mette al centro sempre i valori comuni e l’identità nazionale. Questa è una cosa bellissima”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, premiato agli Italpress Awards, tenutisi a Washington, in occasione del cinquantesimo anniversario della Niaf.
abr/mrv/xp6/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Dagli USA: “Imminente attacco Hamas contro i civili a Gaza, tregua a rischio”

Ott 19, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: entro il 31 ottobre le domande per la Carta della Cultura 2025

Ott 19, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Italpress Awards, il vicepresidente della Camera, Mulè: “Emozione enorme”

Ott 19, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Dagli USA: “Imminente attacco Hamas contro i civili a Gaza, tregua a rischio”

Ott 19, 2025
Motori Sport

Moto GP: Fernandez vince in Australia, Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio

Ott 19, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: entro il 31 ottobre le domande per la Carta della Cultura 2025

Ott 19, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Italpress Awards, il vicepresidente della Camera, Mulè: “Emozione enorme”

Ott 19, 2025