Italpress Awards, il direttore Borsellino: “Iniziativa che cresce anno dopo anno”

Ott 19, 2025
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sono molto soddisfatto di questa terza edizione degli Italpress Awards che si sono svolti, per il 2° anno consecutivo, a Washington, nell’ambito del gala della NIAF (associazione italo-americani). Quest’anno ricade il 50º anniversario e in occasione di questo importante evento che la NIAF festeggia qui a Washington abbiamo premiato 10 eccellenze italiane: dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè al presidente della Regione Lazio Rocca e a tantissimi altri imprenditori nel mondo del turismo e dell’impresa e delle istituzioni. Ringrazio anche il ministro Santanché per aver partecipato e al nostro evento e ringrazio tutte le autorità e i deputati italiani, gli eurodeputati che hanno voluto testimoniare con la loro presenza un premio che continua a crescere anno dopo anno. L’appuntamento è nuovamente sempre a Washington insieme a Niaf per la 4^ edizione.
