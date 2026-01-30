Attualità Economia Video

Il nazionalismo economico nell’era della chiusura

Gen 30, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Il contesto globale è segnato da una crescente chiusura. Le preoccupazioni economiche, le tensioni geopolitiche e le trasformazioni tecnologiche spingono le persone a restringere il proprio orizzonte a cerchie sempre più ristrette e familiari, spesso allineate alle proprie convinzioni. Una dinamica che ha un impatto diretto sui livelli di fiducia nei confronti delle istituzioni, ma anche sull’economia. Ne ha parlato Mainardo de Nardis, Global President e Chief Operating Officer di Edelman, un’intervista all’Italpress.

