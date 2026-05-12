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Napoli: sequestro da 1,5 milioni ad una società di assistenza agli anziani

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Mag 12, 2026
NAPOLI (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un sequestro preventivo da circa 1,5 milioni di euro nei confronti di una società operante nel settore dell’assistenza agli anziani e di due amministratori, uno di fatto e uno di diritto. Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura – Sezione Criminalità Economica – arriva al termine di un’indagine nata da una verifica fiscale del 1° Nucleo Operativo Metropolitano. Gli accertamenti avrebbero consentito di ricostruire un volume d’affari sottratto al Fisco pari a circa 7,5 milioni di euro tra il 2019 e il 2024. Secondo gli investigatori, il mancato versamento delle imposte avrebbe garantito alla società un vantaggio competitivo, permettendole di offrire servizi domiciliari e sanitari per anziani a prezzi particolarmente concorrenziali. Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere il ruolo dell’amministratore di fatto attraverso le dichiarazioni dei fornitori e le movimentazioni bancarie sui conti societari. I due indagati sono stati deferiti per omessa dichiarazione fiscale. Il sequestro ha riguardato quote societarie e un immobile di pregio a Napoli, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.tvi/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

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