Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 12/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – Nella decima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Primo Maronati, Senior Manager di Cinello, società benefit italiana che sta ridefinendo il rapporto tra patrimonio artistico e tecnologia. Un confronto su uno dei temi più delicati e affascinanti di oggi: portare l’arte nell’era digitale senza tradirne l’essenza. Dalle serigrafie digitali certificate alle mostre internazionali, fino alla possibilità di rendere accessibili opere che non potrebbero mai lasciare i musei, la direzione è chiara: proteggere il patrimonio culturale ampliandone la fruizione.

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