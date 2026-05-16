Novi Ligure: Rotary e ACOS premiano gli studenti vincitori del concorso ‘Legalità e Cultura dell’Etica’

Si è svolta mercoledì 13 maggio, presso il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, la cerimonia di premiazione del concorso nazionale Rotary “Legalità e Cultura dell’Etica”, promosso dal Rotary Club di Novi Ligure con il sostegno della Fondazione ACOS per la Cultura. L’iniziativa, inserita nell’anno rotariano 2025-2026, ha coinvolto gli studenti delle scuole medie e superiori di Novi sul tema: “Rigenerazione urbana delle periferie come opportunità di riscatto: un percorso tra disuguaglianze, degrado, insicurezze, illegalità e desiderio di rinascita, soprattutto tra le giovani generazioni”.

Sono intervenuti il Governatore del Distretto Rotary 2032, Luigi Gentile, il Past District Governor Gian Michele Gancia, il sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere, il consigliere provinciale Cristian Scotti, il capitano Maurizio Mistretta, Comandante della Compagnia Carabinieri di Novi, e il presidente della Fondazione ACOS per la Cultura, Giampaolo Bovone.

Particolarmente apprezzato il lavoro congiunto tra il FOR.AL di Novi Ligure e la Scuola Secondaria di I grado “Boccardo” – Istituto Comprensivo 2 di Novi Ligure: gli studenti del FOR.AL hanno realizzato un corto amatoriale “Il Soldato e l’Astronauta”, accompagnato dalla colonna sonora eseguita delle classi 2ªE e 3ªE dei Percorsi Musicali dell’Orchestra Note di Classe della scuola “Boccardo”.

I PREMIATI – Grande soddisfazione per i risultati ottenuti a livello nazionale per il Distretto Rotary 2032 nell’ambito della XV edizione del concorso Rotary Italia “Legalità e Cultura dell’Etica”, la cui premiazione nazionale si è svolta il 10 aprile scorso presso l’Università di Palermo.

Tre studenti del Liceo “Amaldi” si sono infatti distinti conquistando il podio nazionale per il Distretto Rotary 2032: Bianca Maria Trucco (3ª classificata per lo scatto fotografico); Marco Traverso (2° classificato per l’elaborato scritto); Elisa Panzera (1ª classificata per lo scatto fotografico).