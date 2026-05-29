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Palermo: incendio Sicily by Car, Dragotto: “Non ci pieghiamo a ricatti e pizzo”

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Mag 29, 2026
VILLAGRAZIA DI CARINI (PALERMO) (ITALPRESS) – “Qualsiasi problema possa sopraggiungere noi non piegheremo mai la nostra volontà. Il futuro non è fatto da ricatti e pizzo, ma di onestà, lavoro e progresso, soprattutto per le famiglie”. Queste le parole del presidente di Sicily by Car, Tommaso Dragotto, intervenuto nel corso del sit in di solidarietà organizzato presso lo show-room della stessa compagnia di noleggio auto, bersaglio di un attacco intimidatorio che ha visto 20 automobili coinvolte in un incendio appiccato da ignoti. “Sono più che felicecommenta il presidente Dragotto in merito alla grande affluenza al sit in – la solidarietà è parte integrante della vita dei cittadini e quando subentrano dinamiche problematiche come quella che è accaduta a Sicily by Car avere tante persone solidali con me e con la compagnia è quanto di più bello si può avere dalla vita. Il legame che abbiamo con il territorio risale al 2009, quando ci siamo insediati a Carini, un rapporto quasi di padre e figlio. Abbiamo trovato nel popolo di Carini affezione e sincerità, ed è per questo che in tanti sono venuti qui per esprimere solidarietà”.xi6/pc/mca3

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