Lavoro: ad aprile occupati in crescita

ROMA (ITALPRESS) – Nuovi segnali positivi per il mercato del lavoro in Italia. Ad aprile, come rileva l’ISTAT, su base mensile gli occupati aumentano di 123.000 unità, mentre diminuiscono sia i disoccupati sia gli inattivi. L’incremento interessa tutte le fasce d’età, ad eccezione dei 35-49enni, per i quali il dato resta sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%. In calo anche le persone in cerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione scende infatti al 5,1%, quello giovanile al 16,9%. Diminuisce inoltre il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni: 102.000 in meno in un mese. Positivo anche il confronto trimestrale. Sempre secondo l’Istituto di statistica, tra febbraio e aprile di quest’anno gli occupati aumentano di 108.000 unità rispetto ai 3 mesi precedenti, mentre diminuiscono sia i disoccupati che gli inattivi.

gsl

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