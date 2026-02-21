Zangrillo “Sfida della PA è il riconoscimento del merito”

IN EVIDENZA

Feb 21, 2026


SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS)- Una delle grandi sfide della PA “è il merito: non posso più accettare un’organizzazione come la nostra dove praticamente il 100% dei dipendenti è eccellente. Questo evidentemente è un falso perché i nostri utenti, i cittadini e le imprese, non ci percepiscono come eccellenti: la patente di eccellenti ce la devono dare i clienti, non ce la dobbiamo autoassegnare noi”. Così Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, a margine della winter edition del Forum in Masseria.

