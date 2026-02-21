IN EVIDENZA

ITA, Pappalardo “Sostenibilità e network intercontinentale pilastri strategia”

Di

Feb 21, 2026


SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Noi abbiamo un piano industriale che va dal 2026 al 2030, stiamo puntando alla sostenibilità come pilastro e molto al network intercontinentale. Fa bene alla compagnia, fa bene ai profitti della compagnia, fa bene al sistema Paese Italia. Quindi siamo molto concentrati sul network intercontinentale con l’acquisizione di nuovi aeromobili, puntando a diventare diventare nel 2030 la compagnia più giovane e sostenibile d’Europa”. Così Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways, a margine della winter edition del Forum in Masseria.

xi2/sat/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Palermo, muro crolla su auto parcheggiate, un ferito

Feb 21, 2026
IN EVIDENZA

Betti “Bilancio più che positivo, sia per noi che per i ragazzi”

Feb 21, 2026
IN EVIDENZA

Arianna Sighel “Stagione difficile, l’argento ai Giochi è un bel riconoscimento”

Feb 21, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Auto, al via la 1000 Miglia Experience Florida 2026

Feb 21, 2026
TOP NEWS

Cina, il patrimonio culturale al centro delle celebrazioni per l’Anno del Cavallo

Feb 21, 2026
TOP NEWS

Gasperini “Ora i punti pesano di più, non vogliamo cedere il 4° posto”

Feb 21, 2026
TOP NEWS

Allegri “Inter netta favorita per lo scudetto, nostra testa solo al Parma”

Feb 21, 2026