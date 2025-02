Venerdì 21 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Caterina Balivo (1980), Italia, conduttrice TV.

3^ a Miss Italia ’99, studiò recitazione e giornalismo. Lavorò in TV, ospite e poi presentatrice (‘Courmayeur on Ice’, ‘Bollicine’). Condusse ‘Unomattina Estate, in giardino’, (’03), fu ‘Personaggio rivelazione TV’ e presentò ‘Miss Italia nel Mondo’ (’09), poi ‘Detto Fatto’ (’13).