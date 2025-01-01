Roma: arrestato un 23enne, aveva droga, armi e falsi distintivi





ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione Roma EUR hanno arrestato un 23enne romano, incensurato, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e possesso di segni distintivi in uso alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate. Il giovane è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione di via Flavio Stilicone mentre cedeva 15 grammi di hashish a un coetaneo, successivamente segnalato alla Prefettura. I militari lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. All’interno della sua abitazione, tra la camera da letto e il congelatore della cucina, sono stati rinvenuti complessivamente 1,8 chili di hashish, 28,1 grammi di crack, 49 grammi di cocaina e 20 grammi di marijuana, oltre a tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La perquisizione ha permesso inoltre di scoprire un arsenale di armi bianche e improprie: 4 pugnali, 4 pistole softair prive di tappo rosso e matricola, una pistola scacciacani senza matricola, un taser, 2 sfollagente, 3 paia di manette e cinque proiettili calibro 9×21. Nella stessa abitazione erano custoditi anche diversi segni distintivi riconducibili a Forze Armate e di Polizia, tra cui porta placca, gradi metallici e tubolari, un cinturone, una polo con i gradi da capitano e due baschi, dell’Arma dei Carabinieri e della Marina Militare. Tutta la sostanza stupefacente, le armi e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. All’indagato sono stati concessi gli arresti domiciliari. vbo/mca2

Fonte video: Carabinieri