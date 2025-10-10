Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: denunciato un uomo che aveva in auto 2.200 uccelli protetti

Di

Set 10, 2025


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un controllo alla circolazione stradale nei pressi degli imbarcaderi per la Sicilia si è trasformato in una scoperta inattesa. I Carabinieri della Stazione di Villa San Giovanni hanno fermato un uomo alla guida di un’auto e, nel corso della verifica, hanno notato la presenza di numerose gabbie artigianali stipate all’interno del mezzo. Alla loro apertura, i militari si sono trovati davanti a un quadro impressionante: circa 2.200 piccoli uccelli appartenenti a specie protette – fringuelli, cardellini, verzellini e verdoni – custoditi in condizioni precarie, senza spazio né aria a sufficienza. Alcuni di questi esemplari erano deceduti. L’uomo è stato denunciato ed è accusato di maltrattamento di animali, detenzione di animali in condizioni di grave sofferenza e uccisione e detenzione di esemplari di specie selvatiche protette. vbo/mca1
(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Maltempo: fra Nord e Centro Italia 280 interventi dei Vigili del fuoco

Set 10, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “I droni russi sulla Polonia sono un precedente pericoloso per l’Europa”

Set 10, 2025
Attualità Cronaca

Toscana: 500 persone isolate per il maltempo a Portoferraio

Set 10, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

“Alessandria Barocca e non solo…”, venerdì 12 alle 21 appuntamento a San Sebastiano Curone

Set 10, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Qualificazioni mondiali: Brasile battuto 1-0 in Bolivia, a 4.150 metri di altezza

Set 10, 2025
Attualità Cronaca

Maltempo: fra Nord e Centro Italia 280 interventi dei Vigili del fuoco

Set 10, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “I droni russi sulla Polonia sono un precedente pericoloso per l’Europa”

Set 10, 2025