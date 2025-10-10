Caltanissetta: droga nascosta nelle buste di patatine, 2 arresti





CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana e arrestato due persone, nell’ambito dell’operazione denominata “Delivery Express”, già avviata a gennaio e finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene. Le Fiamme Gialle hanno individuato e bloccato a Caltanissetta due giovani dell’agrigentino in possesso dell’ingente quantitativo di marijuana, trasportato in auto e occultato all’interno di buste di patatine. I responsabili sono stati tratti in arresto. Il gip, dopo la convalida del provvedimento, ha disposto per loro la misura cautelare dell’obbligo di dimora su tutto il territorio siciliano. La droga sequestrata, qualora venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio presenti sul territorio, secondo una stima degli investigatori, avrebbe permesso di incassare oltre 9 mila euro. vbo/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)