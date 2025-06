Il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto 2024: avanzo di 5.29 milioni di euro

Con il risultato positivo della gestione finanziaria e un avanzo disponibile di amministrazione di 5,29 milioni di euro, in settimana è stato approvato all’unanimità il Rendiconto di gestione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2024. Il provvedimento è stato illustrato da Fabio Carosso, componente dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea di Palazzo Lascaris. Questi risparmi, dovuti anche al cambio di legislatura, consentono di avere delle risorse utili per raggiungere gli obbiettivi dell’amministrazione ed evidenziano una organizzazione amministrativa efficiente che, tra le altre, riesce a pagare i fornitori entro quindici giorni.

