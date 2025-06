Le splendide vetrate artistiche del maestro alessandrino Luigi Costa

Nel 1911 Luigi Costa, (Mantova 1887 – Alessandria 1957), maestro d’arte vetraria e pittore, fondò ad Alessandria in Via Vochieri 1 angolo Piazzetta della Lega, l’apprezzatissimo laboratorio di vetrate artistiche. Poi aprì, nel 1913, un negozio d’arte in Via Vochieri 6 (oggi civico 16), che ebbe subito meritata fortuna. Fu l’affermazione definitiva di un uomo di gusto e talento, che vinse coppe d’onore e medaglie d’oro in Italia e all’estero.

La premiata ”Ditta Costa” fondata nel 1913 in Via Vochieri 6, dal Comm. Costa, fa parte dei negozi storici che ha reso grande il centro della città di Alessandria per i suoi meriti a livello nazionale e internazionale. La Casa D’Arte fu chiusa definitivamente nel 1987 dal figlio Cav. di Gran Croce Mario Costa. Le vetrate artistiche di Luigi Costa iniziarono nel periodo Liberty per evolversi nell’Art Dèco figurarono con grande successo, ottenendo ovunque plausi di critica e di pubblico e procurando al loro autore premi tra i più significativi e ambitissime onorificenze.

Vetri colorati legati col piombo, del maestro Costa

Le vetrate sacre e profane di Luigi Costa, con la loro straordinaria combinazione di colori, hanno sempre creato un atmosfera suggestiva e magica. Una di esse è anche in Vaticano nel 1927, accolta a suo tempo dal compiacimento del Pontefice Pio XI che lo stesso Segretario di Stato card. Pietro Gasparri (Patti Lateranensi 1929) si premurò di comunicare all’artista. Luigi Costa e la moglie furono ricevuti in Udienza Privata Studio privato di Papa Pio XI, dove era collocato il paravento, che tuttora, è custodito dal Museo Vaticano.

Particolare di un’opera del maestro Costa

Tra le molteplici amicizie del maestro Costa, spicca quella con l’industriale Teresio Borsalino che gli commissionò parecchi lavori. Il medagliere di Costa è indubbiamente uno dei più cospicui ed eloquenti che un artista possa desiderare. Moltissime Chiese parrocchiali di Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna sono abbellite dalle sue importanti vetrate artistiche, e centinaia di opere profane abbelliscono case e musei di tutta Italia.

Il medagliere del maestro Costa

