Sabato 21 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Manu Chao (1961), Francia, cantautore.

A 27 anni fondò, con fratello e cugino, la band ‘Mano Negra’, e dopo 5 album cominciò da solista. Nelle canzoni mescolò spagnolo, francese, arabo e portoghese, cantati su basi reggae, punk, ska e rock: un genere musicale chiamato ‘patchanka’, la cui canzone più famosa fu ‘Me gustas tú’ (’01).

Molto noto nel mondo latino, non sfondò mai nei paesi anglofoni. Di posizioni anti-globaliste, fu ospite TV di Celentano (’99) e per lui scrisse ‘Non so più cosa fare’ (’11). Ultimo singolo ‘Viva tu’ (2024).