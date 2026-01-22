Lavoro, il Piemonte fa scuola: oltre 170.000 disoccupati sono tornati in pista

Dal PNRR al lavoro vero: il Piemonte ha superato tutti i target del programma GOL. Chiorino: «La formazione professionale è eccellenza: investiamo nel lavoro, vero pilastro di dignità»

Un Piemonte da record ha vinto la sfida della formazione e del lavoro lanciata dal programma GOL nel 2022 finanziato dal PNRR, confermandosi tra le regioni più performanti e dimostrando di saper fare spesa formativa efficiente in termini di inserimento occupazionale con la stipula di veri contratti di lavoro di qualità. Alla scadenza del 31 dicembre 2025, Regione Piemonte si è posizionata ai vertici per aver raggiunto e superato il primo target del Programma: rispetto ai 52.254 beneficiari da formare entro la fine dell’anno, il sistema regionale ha raggiunto quota 68.578 beneficiari, con un +16.324 persone.

Non solo. A seguito delle ultime modifiche stabilite a livello nazionale con il decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, il Piemonte ha già raggiunto e può vantare il primato di aver superato di 10.989 beneficiari anche il nuovo traguardo di giugno 2026 (68.578 formati su 57.589 richiesti).

I DATI – Da novembre 2022 ad oggi, 274.682 persone sono state raggiunte e hanno stipulato un patto di servizio. Di queste, 218.010 hanno ricevuto almeno un servizio di orientamento specialistico, finalizzato a valutarne le competenze e i fabbisogni di competenze in vista dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Analizzando i risultati occupazionali complessivi, 170.641 persone hanno avuto un rapporto di lavoro, di cui 109.667 di durata effettiva superiore ai 6 mesi.

Questo risultato ha consentito al Piemonte di ottenere una “premialità” del 15% in termini di risorse (da 290 a 314 milioni di euro), che potranno essere utilizzate anche dopo la chiusura del programma, dando continuità a un sistema ormai più che consolidato anche in termini di efficienza.

LE PAROLE – Così Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte: «Il lavoro è il vero indicatore dell’efficacia delle politiche pubbliche e il Piemonte dimostra, con i fatti, di saper trasformare la formazione in occupazione reale e duratura. I risultati del programma GOL raccontano una Regione che investe sulle competenze come leva di crescita economica, costruendo percorsi seri, personalizzati e orientati alle esigenze delle imprese e dei territori. La formazione professionale in questo territorio è un’eccellenza riconosciuta: qui non si finanziano corsi fine a sé stessi, ma si costruiscono competenze spendibili, contratti veri e futuro per migliaia di persone».

Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte