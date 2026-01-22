Protezione civile, la Regione Piemonte stanzia 132.274 euro per 19 associazioni di volontariato

La Regione Piemonte mette a disposizione del sistema della Protezione civile, dei gruppi di volontariato, del coordinamento regionale e di quelli comunali, 132.274 euro per migliorare le dotazioni e rafforzare l’efficienza nella gestione delle emergenze. Sono 19 i gruppi di Protezione civile piemontesi che potranno beneficiare dei fondi.

ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE – Sono 5 in provincia di Alessandria e Asti

ALESSANDRIA – Croce Rossa Italiana di Casale Monferrato

Gruppo Volontari di Alessandria Protezione Civile

Squadra Aib E Pc della Valcerrina

ASTI – Associazione italiana Vigili Del Fuoco volontari

Croce Rossa Italiana di Asti

LE PAROLE – Così il presidente Alberto Cirio: «Negli ultimi anni il sistema di Protezione civile della Regione Piemonte è sottoposto a emergenze complesse e spesso straordinarie. Queste risorse servono per migliorarsi, garantendo dotazioni sempre più efficienti e sicure a chi opera ogni giorno per tutelare la comunità».

Così l’assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi: «L’attenzione verso i volontari è per noi una priorità assoluta. Come Regione lavoriamo per supportarli, ascoltarli e metterli nelle condizioni migliori per operare in sicurezza ed efficacia. Investire sui volontari significa investire sulla sicurezza di tutto il Piemonte».