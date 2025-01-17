Attualità IN EVIDENZA

Papa Leone su Gaza: “Profonda vicinanza, rinnovo l’appello per il cessate il fuoco”

Set 17, 2025

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese di Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre”. Così Papa Leone al termine dell’udienza generale di oggi in piazza San Pietro. “Davanti al Signore Onnipotente, che ha comandato ‘Non ucciderai’, e al cospetto dell’intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire. Rinnovo l’appello al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitaria internazionale. Invito tutti a unirsi alla mia accorata preghiera affinché sorga presto un’alba di pace e di giustizia”.

