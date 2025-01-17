Economia IN EVIDENZA Politica

Il ministro Salvini: “Gli italiani fanno sacrifici, è giusto chiedere un contributo alle banche”

Di

Set 17, 2025

MILANO (ITALPRESS) – Io penso che in un momento complicato tutti debbano fare la loro parte, comprese le banche. Riequilibrare una parte di questi enormi guadagni redistribuendo tra famiglie e italiani indebitati penso che sia utile per questo Paese”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in un’intervista a Telelombardia. “Io sono un liberale e quindi per togliere le tasse. Ma in un momento in cui tanti italiani stanno facendo sacrifici mi sembra giusto chiedere un contributo. L’Italia sta meglio della Francia, però è vero che il potere reale di acquisto non cresce come dovrebbe. Le banche l’anno scorso hanno guadagnato 46,5 miliardi di euro. Se si chiudesse il 2025 con le banche che, ne guadagnano solo 43, non penso che ci sia la disperazione in Borsa e nella city.  Per una banca quei milioni non cambiano la vita, mentre con quei soldi possiamo rasserenare la vita a milioni di italiani che hanno una cartella esattoriale che li fa impazzire”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA

Papa Leone su Gaza: “Profonda vicinanza, rinnovo l’appello per il cessate il fuoco”

Set 17, 2025
Attualità IN EVIDENZA Viaggiando

ACI propone la campagna di sicurezza “Se non sei lucido non guidare”, fino al 30 settembre 2026

Set 17, 2025 Raimondo Bovone
Alessandria in primo piano Eventi IN EVIDENZA

Alessandria attende 25.000 Alpini, da venerdì 19 a domenica 21 settembre

Set 17, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura & Eventi

Casale: 2 weekend per la ‘Festa del Vino del Monferrato’ a sostegno della ricerca

Set 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA

Papa Leone su Gaza: “Profonda vicinanza, rinnovo l’appello per il cessate il fuoco”

Set 17, 2025
Economia IN EVIDENZA Politica

Il ministro Salvini: “Gli italiani fanno sacrifici, è giusto chiedere un contributo alle banche”

Set 17, 2025
Attualità Cronaca Video

‘Ndrangheta, sequestrati beni a narcotrafficante calabrese

Set 17, 2025