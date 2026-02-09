Attualità Cronaca Video

Frana di Niscemi: 30 interventi di recupero beni effettuati dai Vigili del Fuoco

Di

Feb 9, 2026


NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Prosegue l’impegno dei Vigili del fuoco a Niscemi, nel Nisseno, dove è operativo il nuovo campo base per l’accoglienza del personale proveniente dai comandi dell’isola e di quello locale, al lavoro sul fronte della frana dal 25 gennaio. Predisposta dagli specialisti USAR – Urban Search and Rescue e del nucleo SAPR – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto una rete avanzata di monitoraggio: l’incrocio dei dati rilevati ha permesso oggi per alcune ore l’accesso nella fascia tra i 30 e i 50 metri dal fronte di frana, finora inibita a ogni attività per l’alto rischio di crollo. Effettuati 30 interventi di recupero beni, di cui 10 nell’area più critica, permettendo ai residenti di tornare in possesso di effetti personali, fanno sapere i Vigili del fuoco. vbo/mca1
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

Di

Articoli correlati

Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Foibe, Meloni: “Fare memoria dopo decenni di imperdonabile congiura del silenzio”

Feb 10, 2026
Attualità IN EVIDENZA Sport

Giochi Invernali 2026: il legno certificato PEFC protagonista delle infrastrutture olimpiche

Feb 10, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Corsi di formazione fantasma nel Mezzogiorno, frode fiscale da 3 milioni di euro

Feb 10, 2026

Ti sei perso...

Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Foibe, Meloni: “Fare memoria dopo decenni di imperdonabile congiura del silenzio”

Feb 10, 2026
Attualità IN EVIDENZA Sport

Giochi Invernali 2026: il legno certificato PEFC protagonista delle infrastrutture olimpiche

Feb 10, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Corsi di formazione fantasma nel Mezzogiorno, frode fiscale da 3 milioni di euro

Feb 10, 2026
Attualità Cronaca Video

Arezzo: frode fiscale nel commercio di argento, sequestrati beni per 15.7 milioni di euro

Feb 10, 2026