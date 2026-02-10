Attualità Cronaca Video

Gioia Tauro: sequestrati armi, esplosivi e denaro, 2 arresti

Di

Feb 10, 2026


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha effettuato, nella piana di Gioia Tauro, un nuovo sequestro di armi ed esplosivi, che erano stati occultati in un anonimo capannone industriale. L’operazione rientra nell’ambito di un più ampio piano di interventi e controlli finalizzati a prevenire e contrastare l’ingente e pericolosa disponibilità di armi da parte delle locali organizzazioni mafiose. Arrestate in flagranza due persone sorprese all’interno del capannone. Uno degli arrestati è stato trovato in possesso di circa 5.000 euro in contanti, anche questi sottoposti a sequestro. vbo/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Foibe, Meloni: “Fare memoria dopo decenni di imperdonabile congiura del silenzio”

Feb 10, 2026
Attualità IN EVIDENZA Sport

Giochi Invernali 2026: il legno certificato PEFC protagonista delle infrastrutture olimpiche

Feb 10, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Corsi di formazione fantasma nel Mezzogiorno, frode fiscale da 3 milioni di euro

Feb 10, 2026

Ti sei perso...

Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Foibe, Meloni: “Fare memoria dopo decenni di imperdonabile congiura del silenzio”

Feb 10, 2026
Attualità IN EVIDENZA Sport

Giochi Invernali 2026: il legno certificato PEFC protagonista delle infrastrutture olimpiche

Feb 10, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Corsi di formazione fantasma nel Mezzogiorno, frode fiscale da 3 milioni di euro

Feb 10, 2026
Attualità Cronaca Video

Arezzo: frode fiscale nel commercio di argento, sequestrati beni per 15.7 milioni di euro

Feb 10, 2026