Torino: una mostra a Palazzo Lascaris per il ‘Giorno del Ricordo’, fino al 27 febbraio

DiRaimondo Bovone

Feb 10, 2026 , , , , ,
Presentazione della mostra sul Giorno del Ricordo. Da sin: Cavallero, Marrone, Magliano, Ugazio

In occasione del Giorno del Ricordo – che si celebra dal 2004 in memoria del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 che sancì l’annessione alla Jugoslavia di quasi tutta la Venezia Giulia e di Zara – Federico Cavallero ed Emanuele Ugazio, dell’associazione Piemontestoria, hanno curato la mostra “La Giornata del ricordo: il destino dei popoli. La tragedia delle foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati”. L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Consiglio regionale e il Comitato Resistenza e Costituzione, è aperta a Palazzo Lascaris (nelle sale della Galleria Spagnuolo in via Alfieri 15 e nei locali dell’Urp di via Arsenale 14/G) dal 9 al 27 febbraio. Orari: 9-17 nei giorni feriali (sabato e festivi chiuso). INGRESSO GRATUITO.

La mostra presenta alcuni pannelli descrittivi con fotografie d’archivio e manifesti d’epoca, che illustrano gli eventi storici avvenuti nel Novecento nei territori di Trieste, in Istria e Dalmazia. Completano la mostra uniformi militari dell’epoca, manifesti originali, mappe geografiche scolastiche degli anni ’30 del ‘900 e diversi libri sull’argomento.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

