L’alessandrino Valter Sardo, associato CIA, è il miglior ‘Contoterzista dell’anno’ in Italia

DiRaimondo Bovone

Feb 10, 2026 , , , , ,

Il socio Cia Alessandria-Asti Valter Sardo dell’Azienda Agricola Fratelli Sardo di Valle San Bartolomeo (Fratelli Sardo | Sardo Valter Lavorazioni Meccanico-Agricole) è stato premiato come miglior Contoterzista dell’anno – 2025. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della Fieragricola di Verona, che ha ospitato il Premio, promosso dalla rivista Il Contoterzista di Edagricole e in collaborazione con CAI Agromec. Un riconoscimento che celebra l’eccellenza e la professionalità delle imprese agromeccaniche italiane.

Nel dettaglio, a Valter Sardo è andato il riconoscimento della sezione “Diversificazione”, una delle 7 categorie premiate (le altre sono Attività sindacale, Innovazione, Donne, Precision Farming, Filiera, Giovani). L’Azienda Agricola è attiva da 3 generazioni e ora vede l’impegno dei tre fratelli Valter, Franco e Arturo: prima solamente cerealicoltori poi, con la meccanizzazione e gli investimenti effettuati, anche contoterzisti, con la lavorazione di macchine meccaniche agricole anche nel settore biomasse.

LE VOCI – Così Sardo: «Un contoterzista deve essere sempre pronto a capire le opportunità date dal mercato e dal settore della meccanizzazione, stando sempre al passo con la tecnologia. Bisogna essere pronti ad adattarsi all’evoluzione del cambiamento».
Così il direttore CIA Alessandria-Asti, Paolo Viarenghi, presente alla premiazione: «Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del riconoscimento, che va ad una delle nostre aziende associate storiche, molto note sul territorio e non solo».

