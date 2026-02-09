Sport Video

Il ministro Santanchè: “Olimpiade successo pazzesco, l’Italia centro del mondo”

Feb 9, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “L’Olimpiade? Sono un successo pazzesco, l’Italia e gli italiani stanno facendo una figura meravigliosa in tutto il mondo, abbiamo l’Italia al centro del mondo, siamo assolutamente soddisfatti, speriamo di continuare così nei prossimi giorni, che il medagliere si possa arricchire. Ieri abbiamo avuto la Goggia medaglia di bronzo, tante altre medaglie, direi tutto bene”. Lo ha dichiarato il Ministro del Turismo, Daniela Santanché, intervenuta a Casa Italia a Milano, in merito ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.pia/gm/gtr

