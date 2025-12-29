Attualità Salute Video

Lezioni di ballo per accendere il ritmo della vita

Dic 29, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Perché cantare ci porta sotto il comandate dei tempi di pace? Quali ormoni amici vengono attivati dal canto? Nel centosedicesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i molti effetti positivi che il cantare, in particolare in gruppo, ha per l’equilibrio psicofisico. E perché migliori competenza linguistica, fluidità del linguaggio, memoria di lavoro, flessibilità cognitiva, capacità di controllo degli impulsi e molto altro.

