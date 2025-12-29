Caserta: estorsione ai danni di un gioielliere, 6 arresti in provincia

I Carabinieri di Capua hanno arrestato 6 persone, ritenute esponenti del clan camorristico Ligato-Lubrano, accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un gioielliere. Tra il 2008 e il 2023 la vittima avrebbe consegnato preziosi per 70.000 euro. Nel 2025 gli indagati avrebbero tentato una nuova estorsione chiedendo gioielli e un Rolex da 30.000 euro, minacciando ulteriori violenze. Sequestrati contanti, polvere da sparo e armi. Tutti i fermati sono in carcere.pc/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)

