Attualità Cronaca Video

Caserta: estorsione ai danni di un gioielliere, 6 arresti in provincia

Di

Dic 29, 2025
I Carabinieri di Capua hanno arrestato 6 persone, ritenute esponenti del clan camorristico Ligato-Lubrano, accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un gioielliere. Tra il 2008 e il 2023 la vittima avrebbe consegnato preziosi per 70.000 euro. Nel 2025 gli indagati avrebbero tentato una nuova estorsione chiedendo gioielli e un Rolex da 30.000 euro, minacciando ulteriori violenze. Sequestrati contanti, polvere da sparo e armi. Tutti i fermati sono in carcere.pc/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Tajani: “Sosteniamo il tentativo USA, continuano gli aiuti a Kiev”

Dic 29, 2025
Attualità Economia Video

Il sottosegretario Sbarra: “Sud locomotiva d’Italia, in Sicilia intrapresa la strada giusta”

Dic 29, 2025
Cronaca Sport Video

Sicurezza negli stadi: 14 Daspo del Questore di Cremona

Dic 29, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Caserta: estorsione ai danni di un gioielliere, 6 arresti in provincia

Dic 29, 2025
IN EVIDENZA

Assegno di inclusione, come ottenere il rinnovo

Dic 29, 2025
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Teatro

Capodanno al Teatro Alessandrino con “Manera & Champagne”, poi brindisi di mezzanotte e balli

Dic 29, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Tajani: “Sosteniamo il tentativo USA, continuano gli aiuti a Kiev”

Dic 29, 2025