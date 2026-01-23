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Fiumicino: commemorazione di Salvo D’Acquisto con il gen. Luongo e il fratello dell’eroe

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Set 23, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina si è svolta la cerimonia per l’83° Anniversario del Sacrificio del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, “Venerabile”, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo e del Professore Alessandro D’Acquisto, fratello dell’Eroe. Il Comandante Generale, accompagnato da D’Acquisto, ha deposto una corona d’alloro al monumento dedicato al Vice Brigadiere, in segno di omaggio al coraggio e alla memoria di tutti i Caduti. Nel suo intervento, il Generale Luongo ha sottolineato come quel sacrificio continui a ispirare l’Arma e l’intera Nazione.(ITALPRESS)trl/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)

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