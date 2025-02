Fentanyl: la droga mortale sta arrivando in Italia

Il tema è di una gravità assoluta. Le notizie che leggiamo parlano di un accordo mondiale tra USA, Canada e Messico sui dazi e, nell’ambito di questo patto, c’è la parte relativa al controllo del fentanyl. Se il neo presidente americano chiede di scambiare i dazi col controllo di questa terribile droga, ritardando di un mese l’introduzione delle misure, vuol dire che da quelle parti è un grande problema. Nello specifico, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha promesso a Washington di schierare 10.000 soldati messicani al confine con gli USA, destinati a fermare il flusso di fentanyl verso nord.

IL FENTANYL – Si tratta di un anestetico che, fino al 2020, non era nemmeno registrato tra le possibili droghe, perché non considerato da uso ricreativo. Ma ora, dopo 73.000 morti negli USA (dati 2022), sta arrivando in Europa: gli ultimi dati parlano di 140 decessi e c’è il timore che anche in Italia vi sia una pesante ingresso di questa sostanza, sotto forma di liquidi e pasticche, facile da smerciare. A facilitare questo commercio c’è anche un mercato web che fa arrivare il fentanyl direttamente a casa.