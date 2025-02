Mercoledì 12 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

1941 primo test di penicillina sull’uomo

Fleming, con la guerra che chiedeva farmaci per le infezioni, il patologo australiano Howard Walter Florey e il collega tedesco Ernst Boris Chain, studiosi a Oxford, scelsero un poliziotto inglese, affetto da setticemia, per somministrare l’antibiotico. La sua febbre, 24 ore dopo, calò e si ridusse anche l’infezione. La sostanza ebbe effetto curativo e non fu tossica. Ai 3 scienziati fu dato il Nobel per la Medicina 1945.