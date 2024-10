Farmaceutica, l’esperienza del cliente è sempre più centrale

MILANO (ITALPRESS) – L’esperienza del cliente nel mondo della vendita di medicinali è stata al centro di un evento organizzato a Milano da Jakala, leader europeo nella data-transformation e partner di riferimento per l’innovazione delle aziende del settore Pharma & Life Sciences. Dedicato ai professionisti del settore, l’incontro ha offerto un momento di riflessione sulla rilevanza crescente dell’esperienza del cliente nel mondo farmaceutico, tema sempre più centrale per distinguersi in un mercato caratterizzato da rapidi cambiamenti.

